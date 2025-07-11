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Абхазия Информ

ИЗЪЯТА АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Новости Пятница, 11 июля 2025 17:08
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ИЗЪЯТА АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗНЫХ МАРОК

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. В ходе проведения профилактических мероприятий по выявлению подакцизной группы товаров, сотрудники УБК и ТП ГТК осмотрели лобби-бар бутик-отеля «Гаруда», расположенный по адресу г. Сухум, принадлежащий гражданину Георгию Ачба.

При осмотре бара обнаружено 19 бутылок алкогольных напитков различных наименований без марок акцизного сбора Республики Абхазия.

Гражданин Ачба пояснил, что вышеуказанная алкогольная продукция была приобретена им у ранее незнакомого ему лица, поскольку цена была ниже рыночной из-за отсутствия марок акцизного сбора.

По данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК, общая рыночная стоимость изъятой продукции составляет 38 645 рублей.

Товар был изъят, а материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 17:10

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