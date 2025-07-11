АБХАЗИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПРИВЛЕКАТЬ ТУРИСТОВ СОЧЕТАНИЕМ МОРЯ, ГОР И ДОСТУПНЫХ ЦЕН

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Абхазия остается популярным направлением для летнего отдыха. Республика манит путешественников живописными пейзажами, теплым морем и возможностью въезда без визы, что особенно актуально на фоне роста стоимости зарубежных поездок.

В июле Абхазия предлагает одни из самых демократичных цен на Черноморском побережье. Проживание в частном секторе обойдется от 1200-1500 рублей в сутки за двухместный номер. Трехзвездочные гостиницы предлагают размещение по цене от 2000 до 4000 рублей в зависимости от местоположения.

Туры в Абхазию на двоих с вылетом из Москвы во второй половине июля также доступны по цене. Семидневное проживание в трехзвездочном отеле с завтраками можно забронировать от 81 200 рублей, а в четырехзвездочном – от 96 350 рублей. Полный пансион обойдется дороже: от 87 750 рублей в отеле 3* и от 103 200 рублей в отеле 4*.