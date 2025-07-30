В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . Министерство туризма работает над расширением туристического сезона за счёт мероприятий в межсезонье. Туроператоры готовы формировать туры под конкретные события, поэтому ключевая задача – создание единого туристического календаря, который будет передан крупным игрокам рынка уже к осени.

Успешный опыт проведения мандаринового фестиваля и агрофестиваля в Пицунде подтвердил высокий интерес к таким форматам. Однако без содействия туроператоров охват остаётся ограниченным. Министр предложил развивать агро- и сельский туризм, а также пригласил всех участников к выработке идей по мероприятиям в межсезонье.

На совещании присутствовали представители администрации районов, которые поделились своими предложениями и выразили готовность включиться в работу. В том числе было предложено создать при администрациях отделы туризма для координации и развития локальных инициатив.

Представители Пицунды отметили, что курорт насыщен объектами развлечения, однако работа ведётся разрозненно и без системного подхода.

В итоге решено сформировать рабочую группу при Министерстве туризма для систематизации и разработки событий, способных привлечь туристов в низкий сезон.