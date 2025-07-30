 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Новости Среда, 30 июля 2025 21:55
Оцените материал
(0 голосов)
В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В МЕЖСЕЗОНЬЕ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Министерство туризма работает над расширением туристического сезона за счёт мероприятий в межсезонье. Туроператоры готовы формировать туры под конкретные события, поэтому ключевая задача – создание единого туристического календаря, который будет передан крупным игрокам рынка уже к осени.

Успешный опыт проведения мандаринового фестиваля и агрофестиваля в Пицунде подтвердил высокий интерес к таким форматам. Однако без содействия туроператоров охват остаётся ограниченным. Министр предложил развивать агро- и сельский туризм, а также пригласил всех участников к выработке идей по мероприятиям в межсезонье.

На совещании присутствовали представители администрации районов, которые поделились своими предложениями и выразили готовность включиться в работу. В том числе было предложено создать при администрациях отделы туризма для координации и развития локальных инициатив.

Представители Пицунды отметили, что курорт насыщен объектами развлечения, однако работа ведётся разрозненно и без системного подхода.

В итоге решено сформировать рабочую группу при Министерстве туризма для систематизации и разработки событий, способных привлечь туристов в низкий сезон.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:57

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЕТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗАВЕРШИЛИ ОТДЫХ В АБХАЗИИ АСТАМУР ЛОГУА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕЖИССЁРОМ ЦИКЛА ПЕРЕДАЧ ОБ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.