АСТАМУР ЛОГУА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕЖИССЁРОМ ЦИКЛА ПЕРЕДАЧ ОБ АБХАЗИИ
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа провёл рабочую встречу с Александром Малькевичем – директором телеканала «Санкт-Петербург», который реализует проект съёмок пятисерийного цикла телепередач об Абхазии.
Съёмки охватывают ключевые аспекты истории страны, культурные особенности, важнейшие события политической жизни, а также Войну за независимость. По словам автора, цель проекта – показать многогранный образ Абхазии широкой российской аудитории.
Минтуризма оказывает всестороннюю поддержку съёмочной группе, содействуя в организации съёмок на территории республики.