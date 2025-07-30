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Абхазия Информ

АСТАМУР ЛОГУА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕЖИССЁРОМ ЦИКЛА ПЕРЕДАЧ ОБ АБХАЗИИ

Новости Среда, 30 июля 2025 21:57
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АСТАМУР ЛОГУА ВСТРЕТИЛСЯ С РЕЖИССЁРОМ ЦИКЛА ПЕРЕДАЧ ОБ АБХАЗИИ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа провёл рабочую встречу с Александром Малькевичем – директором телеканала «Санкт-Петербург», который реализует проект съёмок пятисерийного цикла телепередач об Абхазии.

Съёмки охватывают ключевые аспекты истории страны, культурные особенности, важнейшие события политической жизни, а также Войну за независимость. По словам автора, цель проекта – показать многогранный образ Абхазии широкой российской аудитории.

Минтуризма оказывает всестороннюю поддержку съёмочной группе, содействуя в организации съёмок на территории республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:59

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