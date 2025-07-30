СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В АБХАЗИИ. ЛЕТО 2025: ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ И КАФЕ ПИЦУНДЫ
Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. Абхазия остаётся популярным направлением для летнего отдыха среди россиян. Один из главных курортов – Пицунда – предлагает тёплое море, спокойную атмосферу и, как считают многие туристы, вполне доступные цены.
Туристический блогер Евгений Фоменко рассказал о ценах в местных супермаркетах и кафе, а также поделился своим личным впечатлением от сервиса.
Супермаркеты: можно платить российскими картами
Супермаркеты в Пицунде, например Aхан Market, принимают карты Сбербанка и других российских банков. Ассортимент в основном состоит из российских и турецких товаров.
Пельмени «Кавказские» (900 г) – 210 руб.
Колбаса армянская «Сочинская» – 460 руб.
Сыр сливочный – 263 руб.
Помидоры – 210 руб./кг
Хлеб нарезной – 60 руб.
булочка витая – 45 руб.
«Nutella» – от 570 до 613 руб.
Кофе «Курукаве» – 375 руб.
Чача – 870 руб./0,5 л
Вино «Алмаз белое» – 620 руб.
Евгений Фоменко: «Цены вполне адекватные, особенно на местные продукты и вино. Приятно, что можно спокойно расплачиваться картами. Ассортимент привычный – много российских и турецких марок».
Цены в кафе: завтрак от 500 рублей
В кафе 2XL, расположенном рядом с КПП в Мюсерский заповедник, блогер заказал хинкали и кофе. Завтрак обошёлся в 530 руб. (хинкали – 340 руб., кофе – 190 руб.). В меню – простая кухня по разумным ценам:
Яичница (2 шт.) – 140 руб.
Салат летний (200 г) – 220 руб.
Котлета куриная (100 г) – 150 руб.
Шашлык из цыплёнка – 170 руб./100 г
Форель – 240 руб./100 г
Однако впечатление от посещения было неоднозначным.
Фоменко: «Хинкали вкусные, кофе – крепкий и ароматный. Но вот чистота в зале оставляет желать лучшего. Под столом валялись чипсы, сам стол был грязноват. Возможно, это утренний недосмотр, но осадок остался».
Меню интересное, но и недешево
В кафе «Золотое руно», расположенном недалеко от берега, цены соответствуют ресторанному уровню. Вечером здесь проходит дискотека, живая музыка, заведение рассчитано на туристов, предпочитающих атмосферный отдых.
Том ям – 600 руб., удон с телятиной – 580 руб.
Стейк из мраморной говядины (300 г) – 970 руб.
Мамалыга с сыром — 250 руб., фасоль по-абхазски – 250 руб.
Салаты: греческий – 470 руб., крабовый – 350 руб.
При попытке осмотреть заведение днём туриста попросили не заходить без заказа, что вызвало лёгкое недоумение.
Фоменко: «Я просто хотел посмотреть меню, но мне строго указали выйти. Понимаю, правила есть правила, но немного жёстко. Хотя вечером здесь, говорят, приятно – музыка, фонтан, атмосфера хорошая».
С точки зрения цен, отдых в Абхазии по-прежнему остаётся доступным: продукты в супермаркетах стоят умеренно, в кафе можно найти как бюджетные, так и более дорогие блюда. Но туристам стоит быть готовыми к разному уровню сервиса: не везде чисто, а в некоторых местах – жёсткие внутренние правила.
По мнению блогера, несмотря на отдельные недочёты, отдых в Пицунде – это хорошее соотношение цены и качества, особенно если заранее знать, куда идти и где покупать.
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