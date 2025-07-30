СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В АБХАЗИИ. ЛЕТО 2025: ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ И КАФЕ ПИЦУНДЫ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . Абхазия остаётся популярным направлением для летнего отдыха среди россиян. Один из главных курортов – Пицунда – предлагает тёплое море, спокойную атмосферу и, как считают многие туристы, вполне доступные цены.

Туристический блогер Евгений Фоменко рассказал о ценах в местных супермаркетах и кафе, а также поделился своим личным впечатлением от сервиса.

Супермаркеты: можно платить российскими картами

Супермаркеты в Пицунде, например Aхан Market, принимают карты Сбербанка и других российских банков. Ассортимент в основном состоит из российских и турецких товаров.

Пельмени «Кавказские» (900 г) – 210 руб.

Колбаса армянская «Сочинская» – 460 руб.

Сыр сливочный – 263 руб.

Помидоры – 210 руб./кг

Хлеб нарезной – 60 руб.

булочка витая – 45 руб.

«Nutella» – от 570 до 613 руб.

Кофе «Курукаве» – 375 руб.

Чача – 870 руб./0,5 л

Вино «Алмаз белое» – 620 руб.

Евгений Фоменко: «Цены вполне адекватные, особенно на местные продукты и вино. Приятно, что можно спокойно расплачиваться картами. Ассортимент привычный – много российских и турецких марок».

Цены в кафе: завтрак от 500 рублей

В кафе 2XL, расположенном рядом с КПП в Мюсерский заповедник, блогер заказал хинкали и кофе. Завтрак обошёлся в 530 руб. (хинкали – 340 руб., кофе – 190 руб.). В меню – простая кухня по разумным ценам:

Яичница (2 шт.) – 140 руб.

Салат летний (200 г) – 220 руб.

Котлета куриная (100 г) – 150 руб.

Шашлык из цыплёнка – 170 руб./100 г

Форель – 240 руб./100 г

Однако впечатление от посещения было неоднозначным.

Фоменко: «Хинкали вкусные, кофе – крепкий и ароматный. Но вот чистота в зале оставляет желать лучшего. Под столом валялись чипсы, сам стол был грязноват. Возможно, это утренний недосмотр, но осадок остался».

Меню интересное, но и недешево

В кафе «Золотое руно», расположенном недалеко от берега, цены соответствуют ресторанному уровню. Вечером здесь проходит дискотека, живая музыка, заведение рассчитано на туристов, предпочитающих атмосферный отдых.

Том ям – 600 руб., удон с телятиной – 580 руб.

Стейк из мраморной говядины (300 г) – 970 руб.

Мамалыга с сыром — 250 руб., фасоль по-абхазски – 250 руб.

Салаты: греческий – 470 руб., крабовый – 350 руб.

При попытке осмотреть заведение днём туриста попросили не заходить без заказа, что вызвало лёгкое недоумение.

Фоменко: «Я просто хотел посмотреть меню, но мне строго указали выйти. Понимаю, правила есть правила, но немного жёстко. Хотя вечером здесь, говорят, приятно – музыка, фонтан, атмосфера хорошая».

С точки зрения цен, отдых в Абхазии по-прежнему остаётся доступным: продукты в супермаркетах стоят умеренно, в кафе можно найти как бюджетные, так и более дорогие блюда. Но туристам стоит быть готовыми к разному уровню сервиса: не везде чисто, а в некоторых местах – жёсткие внутренние правила.

По мнению блогера, несмотря на отдельные недочёты, отдых в Пицунде – это хорошее соотношение цены и качества, особенно если заранее знать, куда идти и где покупать.

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