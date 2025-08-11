 

июня 24 2024

января 14 2024
декабря 18 2023
февраля 07 2024

октября 14 2023
июля 15 2020
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СТОЛИЦЫ ПО ПЛАВАНИЮ

Понедельник, 11 августа 2025
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В городском бассейне «ДЭМ» прошло Открытое первенство города Сухум по плаванию. В турнире приняли участие 66 спортсменов из Сухума, Гагры и Москвы. Призовые места были распределены следующим образом:

В категории «комплексное плавание» победителями стали: Гожба Уахсит и Жиба Софья. Серебряные призеры – Кашковская Даниэла и Ладария Даут. Бронзовым призером стала Задорожная Владислава.

В категории «баттерфляй» победителями стали: Бебия Ирена, Джанари Давид, Попова Эльмира, Ладария Нарсоу, Бебия Санэль и Шахинба Григорий.

Серебряным призером стал Жиба Нестор.

В категории «брасс» победителями стали: Ладария Нарсоу, Кашковская Даниэла, Ладария Даут, Попова Эльмира, Макушина Мария, Бебия Санэль и Крылов Егор.

Серебряные призеры: Параскевов Семен, Задорожная Владислава, Туркия Даниэла, Туркия Сандра, Попова Валерия, Аршба Леон.

Бронзовые призеры – Квициния Георгий, Колмачихина Анна, Гвинджия Мария, Параскевова София.

В категории «На спине» победителями стали: Чежия Максим, Рущак Ангелина, Бебия Ирена, Жиба Нестор, Ладария Даут, Задорожная Владислава, Шахинба Григорий, Кулава Авраам, Жиба Мария, Авидзба Илария.

Серебряными призерами стали: Кулава Иоанн, Колмачихина Анна, Кишмария Мира, Джанари Давид, Ильин Марк, Шипов Артем, Кацба Амира, Карпова Арина.

Бронзовые призеры: Нинуа Николь, Параскевова София, Ампар Эльза, Нкиликян Давид, Махумянов Дамир, Гвинджия Сария, Герзмава Милана, Гогуа Азамат.

В категории «вольный стиль» победителями стали: Ладария Нарсоу, Попова Эльмира, Бебия Ирена, Жиба Нестор, Гожба Уахсит, Жиба Софья, Бебия Санэль, Жиба Мария, Кулава Авраам, Шахинба Григорий.

Серебряными призерами стали: Ильин Марк, Рущак Ангелина, Кишмария Мира, Джанари Давид, Кашковская Даниэла, Авидзба Илария, Кацба Амира, Аргун Георгий, Маршания Гиви.

Бронзовые призеры: Гогуа Азамат, Калмачихина Анна, Гвинджия Сария, Начкебия Александр, Попова Валерия, Ампар Эльза, Ларин Матвей, Крылов Егор.

Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами.

Прочитано 8 раз

