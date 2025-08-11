ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СТОЛИЦЫ ПО ПЛАВАНИЮ
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В городском бассейне «ДЭМ» прошло Открытое первенство города Сухум по плаванию. В турнире приняли участие 66 спортсменов из Сухума, Гагры и Москвы. Призовые места были распределены следующим образом:
В категории «комплексное плавание» победителями стали: Гожба Уахсит и Жиба Софья. Серебряные призеры – Кашковская Даниэла и Ладария Даут. Бронзовым призером стала Задорожная Владислава.
В категории «баттерфляй» победителями стали: Бебия Ирена, Джанари Давид, Попова Эльмира, Ладария Нарсоу, Бебия Санэль и Шахинба Григорий.
Серебряным призером стал Жиба Нестор.
В категории «брасс» победителями стали: Ладария Нарсоу, Кашковская Даниэла, Ладария Даут, Попова Эльмира, Макушина Мария, Бебия Санэль и Крылов Егор.
Серебряные призеры: Параскевов Семен, Задорожная Владислава, Туркия Даниэла, Туркия Сандра, Попова Валерия, Аршба Леон.
Бронзовые призеры – Квициния Георгий, Колмачихина Анна, Гвинджия Мария, Параскевова София.
В категории «На спине» победителями стали: Чежия Максим, Рущак Ангелина, Бебия Ирена, Жиба Нестор, Ладария Даут, Задорожная Владислава, Шахинба Григорий, Кулава Авраам, Жиба Мария, Авидзба Илария.
Серебряными призерами стали: Кулава Иоанн, Колмачихина Анна, Кишмария Мира, Джанари Давид, Ильин Марк, Шипов Артем, Кацба Амира, Карпова Арина.
Бронзовые призеры: Нинуа Николь, Параскевова София, Ампар Эльза, Нкиликян Давид, Махумянов Дамир, Гвинджия Сария, Герзмава Милана, Гогуа Азамат.
В категории «вольный стиль» победителями стали: Ладария Нарсоу, Попова Эльмира, Бебия Ирена, Жиба Нестор, Гожба Уахсит, Жиба Софья, Бебия Санэль, Жиба Мария, Кулава Авраам, Шахинба Григорий.
Серебряными призерами стали: Ильин Марк, Рущак Ангелина, Кишмария Мира, Джанари Давид, Кашковская Даниэла, Авидзба Илария, Кацба Амира, Аргун Георгий, Маршания Гиви.
Бронзовые призеры: Гогуа Азамат, Калмачихина Анна, Гвинджия Сария, Начкебия Александр, Попова Валерия, Ампар Эльза, Ларин Матвей, Крылов Егор.
Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами.
Последнее от Super User
- ТУРСЕЗОН В АБХАЗИИ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ
- ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ В 2025 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПРОШЛОГОДНИЙ
- ИТОГИ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2025»
- ИТОГИ XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ
- МОЛОДЁЖЬ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ СЛЁТЕ «ФИШТ» В АДЫГЕЕ