ИТОГИ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2025»
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме в рамках XXII Международного шахматного фестиваля «Абхазия ОПЕН 2025», прошли шесть шахматных турниров по классике, рапиду и блицу «АПСНЫ 2025» в возрасте до 12 лет и турнир А (основной – все возраста). В фестивале приняло участие свыше 200 шахматистов: лучшие шахматисты Абхазии, а также шахматисты из России (Москва, С-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Владикавказ, Краснодар, Ростова-на-Дону и другие).
В турнире среди взрослых в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал МФ Нефедов Сергей (Владимир), второе место занял Кварацхелия Тристан (Сухум, выпускник Сухумской шахматной школы, студент 1 курс МГИМО) и третьим стал Табарян Артем (Сухум).
Победителями в номинациях стали:
– среди участников с национальным рейтингом – Багателия Нестор (Сухум), Кейян Роберт (Сухум), Жирков Герман (Сухум).
– среди ветеранов – Урюпин Игорь (Тамбов), Шаньгин Валерий (Челябинск), Давтян Ашот (Гулрыпш).
– среди юношей – Нефедов Александр (Владимир), Топчян Армен (Гулрыпш), Турков Богдан (Сухум).
– среди женщин – Лаквитава Сарида (Сухум), Азанова Таисия (Пермь), Джения Амели (Сухум).
Среди мальчиков до 12 лет – Сидик Рамин (Кашира), Трофимов Николай (Иваново), Жирков Герман (Сухум).
Среди девочек до 12 лет – Гургулиа Александра (Сухум), Джения Амели (Сухум), Михайлиди Эвридика (С-Петербург).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Фестиваль состоялся при финансовой поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту.