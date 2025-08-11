ИТОГИ XXII МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО ФЕСТИВАЛЯ «АБХАЗИЯ ОПЕН 2025»

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме в рамках XXII Международного шахматного фестиваля «Абхазия ОПЕН 2025», прошли шесть шахматных турниров по классике, рапиду и блицу «АПСНЫ 2025» в возрасте до 12 лет и турнир А (основной – все возраста). В фестивале приняло участие свыше 200 шахматистов: лучшие шахматисты Абхазии, а также шахматисты из России (Москва, С-Петербург, Новосибирск, Челябинск, Владикавказ, Краснодар, Ростова-на-Дону и другие).