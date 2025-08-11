ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ В 2025 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПРОШЛОГОДНИЙ
Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В этом году поток туристов в Абхазию может оказаться на уровне прошлогоднего или превысит его. При этом доходность туристической сферы будет ниже.
Каким будет туристический 2025 год для Абхазии? Глава абхазского направления «Российской туркомпании» Сергей Косилов поделился прогнозом.
«По количеству людей год не прорывной, но неплохой. По финансам есть вопросы», – сказал Косилов.
Он пояснил, что в этом году доходы в сфере туризма могут быть ниже, чем в 2024 году из-за снижения маржинальности турпотока на фоне изменений в продажах отельного сегмента.
Основной поток отдыхающих посещает Абхазию в летние месяцы. В межсезонье подспорьем туристической отрасли может стать развитие санаторного отдыха, добавил он.
Ранее стало известно, что Абхазия заняла шестое место в списке зарубежных направлений, популярных у россиян в этом году.
