ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ В 2025 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПРОШЛОГОДНИЙ

Каким будет туристический 2025 год для Абхазии? Глава абхазского направления «Российской туркомпании» Сергей Косилов поделился прогнозом.

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ . В этом году поток туристов в Абхазию может оказаться на уровне прошлогоднего или превысит его. При этом доходность туристической сферы будет ниже.

«По количеству людей год не прорывной, но неплохой. По финансам есть вопросы», – сказал Косилов.

Он пояснил, что в этом году доходы в сфере туризма могут быть ниже, чем в 2024 году из-за снижения маржинальности турпотока на фоне изменений в продажах отельного сегмента.

Основной поток отдыхающих посещает Абхазию в летние месяцы. В межсезонье подспорьем туристической отрасли может стать развитие санаторного отдыха, добавил он.

Ранее стало известно, что Абхазия заняла шестое место в списке зарубежных направлений, популярных у россиян в этом году.