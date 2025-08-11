 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТУРСЕЗОН В АБХАЗИИ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

Новости Понедельник, 11 августа 2025 17:17
Оцените материал
(0 голосов)
ТУРСЕЗОН В АБХАЗИИ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, /ТАСС/. Туристический сезон в Абхазии в этом году может продлиться до конца октября, поток гостей в республику на данный момент большой. Такую оценку высказал ТАСС спикер Народного собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, который в качестве почетного гостя принял участие в 12-м Открытом чемпионате России по пахоте, проходящем в Ленинградской области.

«В этом году сезон начался позже в силу различных факторов, в том числе из-за погодных условий: туристы следят за сезоном, за температурой воздуха и воды. Фактически в июне и июле было меньше туристов, нежели в прошлые сезоны. Но сейчас туристический поток большой, то есть все наши крупные объекты размещения заполнены. <…> Я надеюсь, что турпоток и турсезон будет хороший, и он продлится до конца октября», – рассказал Ашуба.

Спикер парламента республики поблагодарил руководство России и непосредственно руководителей, курирующих абхазское направление.

«Благодаря политическим решениям появились разные виды транспорта. Первое – это открытие аэропорта, мы ждали его 30 с лишним лет. Это большое событие для республики. Буквально на днях запустили «Комету» – это морской путь. Вы знаете, «Ласточку» запустили из Сириуса до города Сухум», – напомнил он.

В перспективе планируется, чтобы Абхазия стала круглогодичным курортом, отметил спикер парламента.

«Я думаю, у нас для этого есть все возможности, прежде всего природные, климатические и, конечно, людские ресурсы. Нужно приложить силы и уверен, что у нас все получится», – добавил он.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 11 августа 2025 17:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРПОТОК В АБХАЗИЮ В 2025 ГОДУ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ПРОШЛОГОДНИЙ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.