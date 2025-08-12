 

АЖД УКРЕПЛЯЕТ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

Новости Вторник, 12 августа 2025 14:49
Оцените материал
(0 голосов)
АЖД УКРЕПЛЯЕТ ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ ВДОЛЬ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. Республиканское унитарное предприятие «Абхазские железные дороги» приступило к комплексу берегоукрепительных работ, включающих в себя ремонт подпорных стен, установку конструкции от вымывания грунта, установку железобетонных свай. На первом этапе РУП закупило 190 тетраподов – специальные железобетонные конструкции, похожие на «ежей». Их задача – защитить железную дорогу от разрушительного воздействия штормовых волн.

Работы начались в Гагрском районе, этот участок железнодорожного полотна чаще всего страдает от непогоды, поэтому здесь проведут комплексный ремонт.

По словам начальника дистанции пути «АЖД» Одиссея Ажиба, уже установлены 34 тетрапода на 2011-м километре железнодорожного пути, в районе «Белых скал».

Работы велись ночью в течение недели, чтобы не нарушать движение поездов.

В общем тетраподы покроют двести метров береговой линии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 12 августа 2025 14:54

