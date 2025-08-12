ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ КЛЮЧЕВЫМИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В Очамчыре приступили к ремонту водопровода. Президент Абхазии Бадра Гунба изыскал средства в размере 30 миллионов рублей для решения этой важнейшей проблемы.

Как сказал начальник МУП «Водоканал» Администрации Очамчырского района Авдений Джопуа, трубы, которые подавали воду с накопительного бассейна нуждались в замене более 15 лет. Работы будут завершены до конца года.

Президент Абхазии Бадра Гунба считает обеспечения граждан питьевой водой одним из ключевых вопросов.

30 июля глава государства посетил водозабор в селе Дурипш, расположенный в высокогорной местности. Он обеспечивает водой 7 сел Гудаутского района и часть города Гудаута.

Президент заявил, что изыщет необходимые средства и поставил задачу перед УКС решить вопрос водоснабжения этих сел и части райцентра до конца года.

В ближайшее время глава государства намерен ознакомиться с тем, как решается вопрос с обеспечением питьевой водой сел Сухумского района, в частности, села Яштуха.

Государство и в дальнейшем будет уделять особое внимание обеспечению доступа граждан к питьевой воде.