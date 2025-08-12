 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ НАЗВАЛ КЛЮЧЕВЫМИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Новости Вторник, 12 августа 2025 14:54
Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. В Очамчыре приступили к ремонту водопровода. Президент Абхазии Бадра Гунба изыскал средства в размере 30 миллионов рублей для решения этой важнейшей проблемы.

Как сказал начальник МУП «Водоканал» Администрации Очамчырского района Авдений Джопуа, трубы, которые подавали воду с накопительного бассейна нуждались в замене более 15 лет. Работы будут завершены до конца года.

Президент Абхазии Бадра Гунба считает обеспечения граждан питьевой водой одним из ключевых вопросов.

30 июля глава государства посетил водозабор в селе Дурипш, расположенный в высокогорной местности. Он обеспечивает водой 7 сел Гудаутского района и часть города Гудаута.

Президент заявил, что изыщет необходимые средства и поставил задачу перед УКС решить вопрос водоснабжения этих сел и части райцентра до конца года.

В ближайшее время глава государства намерен ознакомиться с тем, как решается вопрос с обеспечением питьевой водой сел Сухумского района, в частности, села Яштуха.

Государство и в дальнейшем будет уделять особое внимание обеспечению доступа граждан к питьевой воде.

