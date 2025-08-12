ВЫЯВЛЕНА НЕЛЕГАЛЬНАЯ МАЙНИНГ ФЕРМА

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В результате мероприятий по выявлению и пресечению незаконной добычи криптовалют, проведенных Госстандартом Абхазии совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности была обнаружена майнинг ферма на 95 единиц оборудования.

Нелегальная майнинг-ферма выявлена в Сухумском районе по адресу ул. Эшерская, 6-ой проезд, на территории авторазбора.

Деятельность осуществлялась без соответствующих разрешений и с нарушением действующего законодательства.

На данный момент подготавливаются материалы для передачи в суд, ведутся дальнейшие мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и лиц, причастных к незаконной деятельности.