 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ ПИЦУНДСКОГО ХРАМА

Новости Вторник, 12 августа 2025 15:04
Оцените материал
(0 голосов)
КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ ПИЦУНДСКОГО ХРАМА

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. 16 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма состоится концерт заслуженного артиста Краснодарского края, солиста Сочинской филармонии Дениса Громова (фортепиано) и заслуженного артиста Республики Абхазия, солиста Абхазской государственной филармонии Луки Гаделия (орган).

Начало концерта в 20:00.

Билеты можно приобрести по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01K2CJRD9BN6TV98M1W0V9ZFTY..., а также купить в кассе органного зала.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 августа 2025 15:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЯВЛЕНА НЕЛЕГАЛЬНАЯ МАЙНИНГ ФЕРМА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО ГРАЖДАНСТВА РФ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.