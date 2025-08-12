КОНЦЕРТ В ЗАЛЕ ПИЦУНДСКОГО ХРАМА
Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. 16 августа в Государственном концертном зале Пицундского храма состоится концерт заслуженного артиста Краснодарского края, солиста Сочинской филармонии Дениса Громова (фортепиано) и заслуженного артиста Республики Абхазия, солиста Абхазской государственной филармонии Луки Гаделия (орган).
Начало концерта в 20:00.
Билеты можно приобрести по ссылке https://ticketme.biz/activi.../01K2CJRD9BN6TV98M1W0V9ZFTY..., а также купить в кассе органного зала.
