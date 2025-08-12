ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИОБРЕТЕННОГО ГРАЖДАНСТВА РФ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В ступил в силу федеральный закон, который расширяет перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства Российской Федерации. Документ был подготовлен по инициативе депутатов; принят Государственной Думой 17 июля, а 31 июля – подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отмечал председатель ГД Вячеслав Володин, с принятием закона повышается защита института гражданства РФ.

«Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. А те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», – заявлял председатель ГД.

Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. Среди них:

– убийство;

– развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, в отношении двух или более лиц;

– вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего;

– организация занятия проституцией, совершенная с применением насилия или с угрозой его применения, либо с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних;

– изнасилование, совершенное группой лиц, либо по предварительному сговору или организованной группой;

– публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганда;

– неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации;

– сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией;

– оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности нашей страны;

– публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

– неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций;

– оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;

– организация незаконной миграции;

– любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности и др.

По словам Вячеслава Володина, «это достаточно большой инструментарий и возможность для правоприменителей наводить порядок».

Закон не коснется граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе.