ИЗ ТАЙНИКОВ ИНОМАРОК ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 4000 ПАЧЕК НЕЛЕГАЛЬНЫХ СИГАРЕТ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В рамках борьбы с контрабандой табачной продукции в пункте пропуска Адлер на регулярной основе пресекаются попытки незаконного перемещения сигарет иностранного производства с сокрытием от таможенного контроля. В период курортного сезона фиксируется рост таких нарушений.

При проведении таможенного и пограничного контроля было задержано транспортное средство GEELY, прибывшее из Абхазии. В ходе таможенного досмотра в автомобиле было обнаружено несколько мест сокрытия.

Сигареты были обнаружены в специально оборудованных полостях: под защитой заднего бампера, в крыльях, под обшивкой со стороны багажного отделения, под обшивкой напольного покрытия в салоне, под крылом над правым передним колесом, установленном на автомобиле. Из этих тайников извлечено 2000 пачек (40 0000 шт.) сигарет марки «THE KING».

Задержанный автомобиль FORD FOCUS был также заполнен табачной продукцией. Сигареты спрятали в полости бампера под передними фарами, под капотом, в полостях передних и задних дверей, под обшивкой задней крышки багажника и в отсеке для запасного колеса, в сумке, находившейся в салоне транспортного средства. В этом автомобиле пытались провезти более 2000 пачек (43200 шт) сигарет марок «Gagra», «BLACK», «AMERICAN BLEND».

Сигареты ввозились в Россию без обязательной маркировки средствами идентификации и российских акцизных марок. Табачные изделия и автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты.

По результатам экспертизы, установления стоимости товара будет решаться вопрос о привлечении перевозчиков к ответственности.

Проводится расследование.