 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ТКУАРЧАЛЕ ИЗЪЯТЫ 13 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Вторник, 12 августа 2025 15:29
Оцените материал
(0 голосов)
В ТКУАРЧАЛЕ ИЗЪЯТЫ 13 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. Ферму по добыче криптовалют выявили в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные милиции отдела внутренних дел по Ткуарчалскому району.

В подсобном помещении домовладения Ходжава в г. Ткуарчал размещалось 13 майнинг-аппаратов, 11 из которых на момент проверки были подключены к энергосети. На объекте так же находилось сопутствующее электрооборудование, две не действующие крипто-машинки и комплектующие к таковым.

Оборудование обесточено, демонтировано и передано на склад Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Об этом сообщает сат МВД.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 августа 2025 15:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ИЗ ТАЙНИКОВ ИНОМАРОК ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 4000 ПАЧЕК НЕЛЕГАЛЬНЫХ СИГАРЕТ УСИЛИВАЮТСЯ МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТА БЕЗ ГОСНОМЕРНЫХ ЗНАКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.