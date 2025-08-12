В ТКУАРЧАЛЕ ИЗЪЯТЫ 13 АППАРАТОВ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . Ферму по добыче криптовалют выявили в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные милиции отдела внутренних дел по Ткуарчалскому району.

В подсобном помещении домовладения Ходжава в г. Ткуарчал размещалось 13 майнинг-аппаратов, 11 из которых на момент проверки были подключены к энергосети. На объекте так же находилось сопутствующее электрооборудование, две не действующие крипто-машинки и комплектующие к таковым.

Оборудование обесточено, демонтировано и передано на склад Государственный комитет Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

Об этом сообщает сат МВД.