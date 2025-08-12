УСИЛИВАЮТСЯ МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТА БЕЗ ГОСНОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . Управление ГАИ МВД Абхазии усиливает работу по выявлению водителей транспортных средств без государственных номерных знаков, а также использующих подложные номера.

Как прокомментировал начальник УГАИ Дамей Авидзба, статистика показывает, что после установки дополнительных приборов фото и видео фиксации на республиканской трассе многие водители, нарушающие правила дорожного движения, стараются избежать привлечения к административной ответственности.

Ввиду чего, они снимают номера со своих автотранспортных средств, а также используют подложные госномерные знаки. Подобное деяние является нарушением правил дорожного движения, которое строго пресекается сотрудниками Госавтоинспекции. Нередко такие правонарушения совершают сотрудники силовых и правоохранительных структур.

Согласно указанию вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, в случае выявления подобных правонарушений, автомобиль ставится на штрафстоянку до полного выяснения всех обстоятельств, устранения нарушения и оплаты административного штрафа.

«Таким образом, сотрудниками Госавтоинспекции уже было выявлено более 150 транспортных средств с данными нарушениями. Водители привлечены к административной ответственности. В отношении должностных лиц составлены рапорты, которые переданы руководителям ведомств», – отметил Дамей Авидзба.

Об этом сообщает сайт МВД.