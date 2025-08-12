 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
УСИЛИВАЮТСЯ МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТА БЕЗ ГОСНОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

Новости Вторник, 12 августа 2025 15:33
Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. Управление ГАИ МВД Абхазии усиливает работу по выявлению водителей транспортных средств без государственных номерных знаков, а также использующих подложные номера.

Как прокомментировал начальник УГАИ Дамей Авидзба, статистика показывает, что после установки дополнительных приборов фото и видео фиксации на республиканской трассе многие водители, нарушающие правила дорожного движения, стараются избежать привлечения к административной ответственности.

Ввиду чего, они снимают номера со своих автотранспортных средств, а также используют подложные госномерные знаки. Подобное деяние является нарушением правил дорожного движения, которое строго пресекается сотрудниками Госавтоинспекции. Нередко такие правонарушения совершают сотрудники силовых и правоохранительных структур.

Согласно указанию вице-премьера, министра внутренних дел Роберта Киут, в случае выявления подобных правонарушений, автомобиль ставится на штрафстоянку до полного выяснения всех обстоятельств, устранения нарушения и оплаты административного штрафа.

«Таким образом, сотрудниками Госавтоинспекции уже было выявлено более 150 транспортных средств с данными нарушениями. Водители привлечены к административной ответственности. В отношении должностных лиц составлены рапорты, которые переданы руководителям ведомств», – отметил Дамей Авидзба.

Об этом сообщает сайт МВД.

