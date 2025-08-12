НА Т/П «ПСОУ» ИЗЪЯЛИ 9,359 ГРАММ МЕТАДОНА

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» ГТК РА совместно с сотрудниками УКОН МВД РА в зоне таможенного контроля и режима пешеходной линии по направлению «Импорт» был задержан гражданин Республики Абхазия Хиба Р.С., 1977 года рождения проживающего по адресу г. Сухум.

В ходе личного досмотра у гражданина Хиба Р.С. изъяли заизолированный сверток, внутри которого просматривалось вещество светлого цвета.

Как пояснил гражданин Хиба Р.С., в данном свертке содержится наркотическое вещество «Метадон», которое он приобрел на территории Российской Федерации в г. Сочи путем «тайной закладки», и в последующем ввез на территорию Республики Абхазия для личного употребления.

Согласно справки эксперта ЭКЦ МВД, изъятое в ходе личного досмотра у гр. Хиба Р.С. является наркотическим средством «Метадон», общей массой 9,359 г.

Гражданин Хиба Р.С. водворен в ИВС МВД.

По данному факту собран соответствующий материал и передан в Следственное управление МВД.