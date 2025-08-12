В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТУРБИЗНЕСА В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве туризма прошла встреча с представителями туристического бизнеса, специализирующимися на размещении в горной местности. Мероприятие стало продолжением недавней встречи президента Абхазии Бадры Гунба с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

На встрече в Минтуризма обсуждались меры государственной поддержки для развития горного туризма и совершенствование инфраструктуры. Ее участники рассмотрели предложение о создании инвестиционной карты районов, которая позволит бизнесу планировать проекты не только на текущих площадках, но и в новых перспективных локациях.

Представители бизнеса обозначили основные проблемы, сдерживающие развитие объектов: сложности с получением разрешительной документации, неудовлетворительное состояние подъездных дорог, электроснабжение.

В ходе встречи предприниматели озвучили свои потребности для расширения деятельности, а также поддержали идею создания Ассоциации глэмпингов Абхазии, которая объединит владельцев и инвесторов в данном сегменте.