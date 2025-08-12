 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
июля 15 2020
В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТУРБИЗНЕСА В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Вторник, 12 августа 2025
В МИНТУРИЗМА ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ТУРБИЗНЕСА В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма прошла встреча с представителями туристического бизнеса, специализирующимися на размещении в горной местности. Мероприятие стало продолжением недавней встречи президента Абхазии Бадры Гунба с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

На встрече в Минтуризма обсуждались меры государственной поддержки для развития горного туризма и совершенствование инфраструктуры. Ее участники рассмотрели предложение о создании инвестиционной карты районов, которая позволит бизнесу планировать проекты не только на текущих площадках, но и в новых перспективных локациях.

Представители бизнеса обозначили основные проблемы, сдерживающие развитие объектов: сложности с получением разрешительной документации, неудовлетворительное состояние подъездных дорог, электроснабжение.

В ходе встречи предприниматели озвучили свои потребности для расширения деятельности, а также поддержали идею создания Ассоциации глэмпингов Абхазии, которая объединит владельцев и инвесторов в данном сегменте.

