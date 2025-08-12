В ПИЦУНДЕ ПРОШЛИ РЕЙДЫ ПО КОНТРОЛЮ ВЫНОСНОЙ ТОРГОВЛИ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . Представители Министерства туризма совместно со службами СЭС, отделом Госстандарта РА и сотрудниками РУП «Объединение пансионатов курорта «Пицунда»» провели контрольные мероприятия по выявлению нарушений в сфере выносной торговли.

Проверялись соблюдение требований товарного соседства при продаже товаров и продуктов, наличие разрешений на ведение предпринимательской деятельности, исполнение обязательств по договорам аренды, а также отсутствие задолженности по оплате электроэнергии.

Владельцам объектов выданы предписания об устранении нарушений в 10-дневный срок. В случае отсутствия реакции на замечания, выданные комиссией, работа торговых точек будет приостановлена.