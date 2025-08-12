 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Новости Вторник, 12 августа 2025 15:50
Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по делам молодежи и спорта Абхазии состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством молодежной политики Псковской области и Госкомитетом.

Документ направлен на реализацию специального проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие».

Подписи под Меморандумом поставили вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и временно исполняющий обязанности министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Стороны, руководствуясь законодательством своих государств, договорились о развитии взаимовыгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес, о содействии установлению деловых контактов и о взаимодействии на принципах согласованности действий и взаимного партнёрства.

