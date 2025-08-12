ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В Государственном комитете по делам молодежи и спорта Абхазии состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством молодежной политики Псковской области и Госкомитетом.

Документ направлен на реализацию специального проекта «Рожденное Знамя на Псковской земле» в рамках федеральной программы «Больше, чем путешествие».

Подписи под Меморандумом поставили вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и временно исполняющий обязанности министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.

Стороны, руководствуясь законодательством своих государств, договорились о развитии взаимовыгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес, о содействии установлению деловых контактов и о взаимодействии на принципах согласованности действий и взаимного партнёрства.