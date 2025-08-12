 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АДЫГЕЕ ПРОШЁЛ ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ «ФИШТ»-2025

Новости Вторник, 12 августа 2025 15:56
Оцените материал
(0 голосов)
В АДЫГЕЕ ПРОШЁЛ ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ «ФИШТ»-2025

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ. В Майкопском районе Республики Адыгея прошли ключевые события ежегодного слёта талантливой молодёжи «Фишт» – 2025. Форум собрал более 500 участников из всех муниципалитетов республики, а также делегации из Беларуси, Абхазии, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Херсонской области.

Вместе с юношами и девушками, добившимися успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности, в пеший переход к подножию горы Фишт отправился глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На мероприятие прибыли представители органов власти республики и гости из других регионов: министр по делам молодёжи КБР Азамат Люев, участник федеральной программы «Время героев» Сергей Ковалёв, министры Республики Адыгея, руководители комитетов, главы муниципальных образований.

Для участников была подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа: концерты, творческие визитные карточки муниципалитетов, мастер-классы по национальным ремёслам и искусствам, спортивные состязания, флешмоб «Зарядка с чемпионом», экскурсии и экологические мероприятия.

Главным событием слёта стала встреча у костра с главой Адыгеи. Мурат Кумпилов поприветствовал участников, отметил значимость форума, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и подчеркнул необходимость сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодёжи.

В ходе общения с молодёжью и руководителями органов власти обсуждались вопросы развития экономики республики, поддержки молодёжных инициатив, создания возможностей для самореализации. Глава Адыгеи сообщил, что финансирование молодёжной политики в регионе превысило 100 млн рублей, действуют грантовые программы и меры господдержки в предпринимательстве и сельском хозяйстве.

Подводя итоги, Мурат Кумпилов отметил, что динамичное развитие Адыгеи во многом определяется активной позицией её жителей, и выразил благодарность молодёжи за вклад в будущее республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 12 августа 2025 15:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ С ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.