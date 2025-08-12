В АДЫГЕЕ ПРОШЁЛ ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ «ФИШТ»-2025

Сухум. 12 августа 2025. Абхазия-Информ . В Майкопском районе Республики Адыгея прошли ключевые события ежегодного слёта талантливой молодёжи «Фишт» – 2025. Форум собрал более 500 участников из всех муниципалитетов республики, а также делегации из Беларуси, Абхазии, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Херсонской области.

Вместе с юношами и девушками, добившимися успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности, в пеший переход к подножию горы Фишт отправился глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На мероприятие прибыли представители органов власти республики и гости из других регионов: министр по делам молодёжи КБР Азамат Люев, участник федеральной программы «Время героев» Сергей Ковалёв, министры Республики Адыгея, руководители комитетов, главы муниципальных образований.

Для участников была подготовлена насыщенная культурно-образовательная программа: концерты, творческие визитные карточки муниципалитетов, мастер-классы по национальным ремёслам и искусствам, спортивные состязания, флешмоб «Зарядка с чемпионом», экскурсии и экологические мероприятия.

Главным событием слёта стала встреча у костра с главой Адыгеи. Мурат Кумпилов поприветствовал участников, отметил значимость форума, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и подчеркнул необходимость сохранения исторической правды и патриотического воспитания молодёжи.

В ходе общения с молодёжью и руководителями органов власти обсуждались вопросы развития экономики республики, поддержки молодёжных инициатив, создания возможностей для самореализации. Глава Адыгеи сообщил, что финансирование молодёжной политики в регионе превысило 100 млн рублей, действуют грантовые программы и меры господдержки в предпринимательстве и сельском хозяйстве.

Подводя итоги, Мурат Кумпилов отметил, что динамичное развитие Адыгеи во многом определяется активной позицией её жителей, и выразил благодарность молодёжи за вклад в будущее республики.