МВД ПРОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ КОНСТАНТИНУ БЕЛОЗЕРОВУ

Новости Среда, 13 августа 2025 10:40
МВД ПРОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ КОНСТАНТИНУ БЕЛОЗЕРОВУ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. Следственным управлением Министерства внутренних дел Республики Абхазия проводится расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и частью 1 статьи 217 УК 27 марта 2025 года по факту нанесения огнестрельного ранения Белозерову Константину Анатольевичу, имевшего место 13 марта текущего года в г. Гагра.

В ходе следственных мероприятий потерпевший Белозеров К. А. 5 августа дал показания, в которых впервые назвал лицо, причастное к его ранению, а так же дал информацию о сложившихся между ними взаимоотношениях за время оказания медицинской помощи.

12 августа 2025 года в МВД явился житель г. Гагра Нурий Хагуш, который сообщил следствию об обстоятельствах инцидента с Константином Белозеровым и применения им огнестрельного оружия, в результате чего последнему был причинен тяжкий вред здоровью.

13 августа 2025 года Сухумский городской суд в отношении Нурия Хагуш изберет меру пресечения.

Предварительное расследование по делу продолжается.

- В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает сайт МВД.

