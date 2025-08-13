В СЕЛЕ ТАМЫШ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках проекта, реализованного по поручению Минэнерго Абхазии силами РУП «Черноморэнерго» и при поддержке Российской Федерации, в селе Тамыш были полностью обновлены электросети:
– заменены линии электропередачи (ЛЭП) по стороне 10 кв. и 0,4 кв.;
– установлены новые опоры;
– установлено два новых трансформатора (мощностью 250 кВт и 100 кВт).
После окончания Отечественной войной народа Абхазии жители села испытывали системные проблемы в электроснабжение.
Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совершил рабочую поездку в село, где проверил выполненные работы.
Он подчеркнул важность подобных реноваций, отметив, что аналогичные работы планируется проводить и в других сёлах республики по мере возможностей.
