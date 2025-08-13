 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

В СЕЛЕ ТАМЫШ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Новости Среда, 13 августа 2025 10:43
Оцените материал
(0 голосов)
В СЕЛЕ ТАМЫШ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках проекта, реализованного по поручению Минэнерго Абхазии силами РУП «Черноморэнерго» и при поддержке Российской Федерации, в селе Тамыш были полностью обновлены электросети:

– заменены линии электропередачи (ЛЭП) по стороне 10 кв. и 0,4 кв.;

– установлены новые опоры;

– установлено два новых трансформатора (мощностью 250 кВт и 100 кВт).

После окончания Отечественной войной народа Абхазии жители села испытывали системные проблемы в электроснабжение.

Министр энергетики Абхазии Батал Мушба совершил рабочую поездку в село, где проверил выполненные работы.

Он подчеркнул важность подобных реноваций, отметив, что аналогичные работы планируется проводить и в других сёлах республики по мере возможностей.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 13 августа 2025 10:50

