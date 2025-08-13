ОТКРЫЛИСЬ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕЙС ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА «РИЦА»

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ . Стартовала продажа билетов на эксклюзивный рейс туристического поезда «Рица», который отправится 11 октября 2025 года из Москвы и 12 октября – из Воронежа. Время в пути составит 7 дней туда и обратно. Программа железнодорожного круиза включает посещение основных достопримечательностей Черноморского побережья России и Абхазии.

Проезд из Москвы в купейном вагоне стоит от 37 тыс. рублей, в СВ – от 68 тыс. рублей. Из Воронежа цены составляют от 28 и 50 тыс. рублей соответственно. Комплексная экскурсионная программа обойдется дополнительно в 63 тыс. рублей, хотя изначально ее стоимость заявлялась на уровне 54,8 тыс. рублей.

Маршрут включает Новороссийск, где туристы смогут прогуляться по городу и посетить винодельни; Абхазию с водопадами, Юпшарским каньоном, озером Рица, Сухумским ботаническим садом и Новым Афоном; Сочи с Олимпийским парком и набережной; а также Ростов-на-Дону, где путешественники познакомятся с историей донского казачества.

Можно выбрать полный экскурсионный пакет или отдельные программы в отдельных городах: Новороссийск – 24,9 тыс. рублей, Гагра и Сухум – 12,7 тыс., Сухум и Новый Афон – 9,9 тыс., Ростов-на-Дону с Азовом – 15,5 тыс., Ростов-на-Дону с выставочным центром «Донская Казачья гвардия» – 50,5 тыс. рублей.

В составе поезда – вагоны класса «люкс», СВ и купе, вагон-душ, вагон-спа, ресторан с баром и караоке. Стоимость экскурсий не включает билет на поезд.

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/otkrylis-prodazhi-biletov-na-edinstvennyy-reys-turisticheskogo-poezda-ritsa/