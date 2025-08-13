 

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Среда, 13 августа 2025 11:43
ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. Министр культуры Абхазии Даур Кове и Геральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова подписали соглашение о сотрудничестве, включающее ряд культурно-просветительских инициатив на территории республики. Среди ключевых направлений сотрудничества – создание Детского центра, запуск научно-образовательных программ, а также открытие Нового музея Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера в городе Сухум, запланированное на 26 августа 2025 года.

«Подписание соглашения с Министерством культуры Республики Абхазия – важный шаг к углублению гуманитарных связей двух стран. Флагманские проекты Бахрушинского театрального музея – «Новый музей театра», Детский центр, масштабные научно-просветительские инициативы – выходят на международный уровень и вносят вклад в развитие культурного диалога Абхазии и России», – отметила Кристина Трубинова.

«Сегодня мы подписали соглашение о развитии культурного сотрудничества с Бахрушинским театральным музеем. В рамках соглашения планируется создание Нового музея в стенах Русского драматического театра им. Ф. Искандера. Уверен, в будущем он станет центром притяжения для всех, кто интересуется театром и культурой», – сказал Даур Кове.

Одним из первых проектов, реализуемых в рамках соглашения, станет Новый музей Государственного русского театра драмы им. Ф. А. Искандера. В экспозиции будет представлено более 120 уникальных экспонатов из собрания театра и фондов Бахрушинского музея: афиши, архивные документы, фотоматериалы и другие артефакты. Гости музея смогут проследить путь одного из ведущих театров Абхазии с начала 1980-х годов до наших дней. Среди артефактов – платье Аленушки из первого спектакля театра «Аленький цветочек», поставленного в 1981 году по пьесе И.В. Карнауховой и Л.Т. Браусевича.

Особое место в экспозиции музея займет воссозданный кабинет выдающегося российского писателя, журналиста, общественного деятеля Фазиля Абдуловича Искандера, чьё имя театр носит с 2017 года. Новый музей станет первым мемориальным пространством на родине писателя, что придаёт проекту особую культурную и историческую значимость.

Музей в Сухуме станет пятым проектом, реализованным в рамках федеральной программы «Новый музей театра», инициированной Кристиной Трубиновой в 2023 году.

Ещё одним приоритетным направлением сотрудничества станет создание Детского центра – уникальной просветительской площадки для детей и их родителей. Это пространство фантазии и радости, где ребёнок через игру и музейно-театральную педагогику будет открывать для себя мир театральных профессий. Авторская программа «Что такое театр? Мир театральных профессий» включает изучение истории театра, актёрские тренинги и творческую практику – от создания элементов костюмов и бутафории до работы над фрагментами декораций для будущих спектаклей.

Бахрушинский музей, являясь федеральным научно-методическим центром по сохранению и популяризации отечественного театрального наследия, продолжит активную работу по реализации инновационных научно-просветительских программ – теперь уже в Абхазии.

Проекты БТМ помогают молодёжи открывать мир театральной культуры, глубже понимать её историю и современность.

Сотрудничество с Министерством культуры Абхазии станет новым этапом международной деятельности Бахрушинского музея как центра театральной памяти России.

