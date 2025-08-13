ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЦ, НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ
Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. 13 августа 2025 года Служба государственной безопасности Республики Абхазия совместно с МВД Республики Абхазия и Государственной миграционной службой во взаимодействии с ПУ ФСБ России в Абхазии провели комплекс фильтрационных рейдовых мероприятия по выявлению лиц незаконно находящихся на территории Республики Абхазия, а также возможно причастных к деятельности международно-экстремистских организации и преступных групп.
В результате проведённой работы были проверены свыше 70 иностранных граждан, среди которых выявлено 17 правонарушителей, граждан, находящиеся в Абхазии в нарушение действующего законодательства, регламентирующего регистрацию иностранных граждан в государственной миграционной службе.
В отношении выявленных правонарушителей проводятся меры соответствующие законодательству Абхазии.