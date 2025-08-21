 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАЙОНЫ СТОЛИЦЫ – ТУРБАЗУ, КЕЛАСУР И СИНОП ОБЕСПЕЧАТ ВОДОЙ

Четверг, 21 августа 2025
РАЙОНЫ СТОЛИЦЫ – ТУРБАЗУ, КЕЛАСУР И СИНОП ОБЕСПЕЧАТ ВОДОЙ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ.Восемь дополнительных скважин пробурят в Келасурском направлении для улучшения водоснабжения. Соответственное поручение дал мэр Сухума Тимур Агрба.

В последнее время в районах, которые снабжает водонасосная станция, в частности, Турбаза, Келасур, Синоп, наблюдаются перебои в подаче воды.

Как сообщил начальник Сухумского водоканала Даур Пачкория, это связано с существенным сокращением дебита воды в водоемах.

Глава администрации Сухума Тимур Агрба проинспектировал работу водонасосной станции, а также осмотрел ход ремонтных работ по бурению скважин.

