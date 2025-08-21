РАЙОНЫ СТОЛИЦЫ – ТУРБАЗУ, КЕЛАСУР И СИНОП ОБЕСПЕЧАТ ВОДОЙ
Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ.Восемь дополнительных скважин пробурят в Келасурском направлении для улучшения водоснабжения. Соответственное поручение дал мэр Сухума Тимур Агрба.
В последнее время в районах, которые снабжает водонасосная станция, в частности, Турбаза, Келасур, Синоп, наблюдаются перебои в подаче воды.
Как сообщил начальник Сухумского водоканала Даур Пачкория, это связано с существенным сокращением дебита воды в водоемах.
Глава администрации Сухума Тимур Агрба проинспектировал работу водонасосной станции, а также осмотрел ход ремонтных работ по бурению скважин.
