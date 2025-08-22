ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ФОТОВЫСТАВКУ «МАРИУПОЛЬ 2022-2025»

Автор фотовыставки – главный редактор журнала «Новые регионы России», член Союза журналистов России, фотограф-документалист Сергей Венявский.

«Особенно символично, что сегодня мы празднуем День Государственного флага Российской Федерации. Поднятый над Мариуполем в 2022 году, он стал символом успешного восстановления города, пострадавшего от нацистско-бандеровского зверя. Организация фотовыставки стала подтверждением нашего успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между нашими странами, сотрудничества, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства», – сказал, приветствуя гостей, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

Выставку также посетили спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Администрации президента Беслан Эшба, секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, члены правительства.