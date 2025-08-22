 

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ФОТОВЫСТАВКУ «МАРИУПОЛЬ 2022-2025»

Пятница, 22 августа 2025
ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОСЕТИЛ ФОТОВЫСТАВКУ «МАРИУПОЛЬ 2022-2025»

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба посетил фотовыставку «Мариуполь 2022-2025» в Международном культурно-деловом центре «Дом Москвы», приуроченную к Дню Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Автор фотовыставки – главный редактор журнала «Новые регионы России», член Союза журналистов России, фотограф-документалист Сергей Венявский.

«Особенно символично, что сегодня мы празднуем День Государственного флага Российской Федерации. Поднятый над Мариуполем в 2022 году, он стал символом успешного восстановления города, пострадавшего от нацистско-бандеровского зверя. Организация фотовыставки стала подтверждением нашего успешного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между нашими странами, сотрудничества, основанного на принципах союзничества и стратегического партнерства», – сказал, приветствуя гостей, посол России в Абхазии Михаил Шургалин.

Выставку также посетили спикер Парламента Лаша Ашуба, глава Администрации президента Беслан Эшба, секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа, члены правительства.

РАЙОНЫ СТОЛИЦЫ – ТУРБАЗУ, КЕЛАСУР И СИНОП ОБЕСПЕЧАТ ВОДОЙ ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА НОВАКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
