ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА НОВАКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Владимир Делба поздравил с днём рождения заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Александр Валентинович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Высоко ценю Ваш вклад в социально-экономическое развитие Республики Абхазия в рамках работы Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, направленный на укрепление союзнических отношений между нашими странами.
Уважаемый Александр Валентинович, пусть надежной основой новых достижений всегда останутся Ваши деловые качества, талант руководителя и поддержка коллег.
Желаю Вам доброго здоровья и долголетия, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечеству».
Последнее от Super User
- МВД: ДОСТУП К ОБЩЕСТВЕННЫМ ПЛЯЖАМ АБХАЗИИ БЕСПЛАТНЫЙ
- 24 АВГУСТА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ В.Г. АРДЗИНБА
- БОЛЕЕ 450 ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРЕНО ОПЕРШТАБОМ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
- В СУХУМ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САМАРЫ
- В СУУМЕ НАЧАТЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА