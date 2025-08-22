ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА НОВАКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

«Уважаемый Александр Валентинович, сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Высоко ценю Ваш вклад в социально-экономическое развитие Республики Абхазия в рамках работы Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, направленный на укрепление союзнических отношений между нашими странами.

Уважаемый Александр Валентинович, пусть надежной основой новых достижений всегда останутся Ваши деловые качества, талант руководителя и поддержка коллег.

Желаю Вам доброго здоровья и долголетия, благополучия и дальнейших успехов в служении на благо Отечеству».