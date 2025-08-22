В СУУМЕ НАЧАТЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ . В ходе инспекционной поездки по городу глава Администрации Сухума Тимур Агрба осмотрел ход ремонтных работ по обновлению кровли многоквартирных домов в столице.

МУП «Горстройпроет» приступил к замене обветшалой крыши дома по улице Воронова, 73. Как рассказал замглавы Константин Тарба, мэрия отреагировала на многократные обращения жителей, и глава столицы дал распоряжения соответствующим службам.

«Была составлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. В данное время проводятся работы по демонтажу старой кровли. Площадь кровли 500 квадратных метров. Проектная стоимость работ 2 миллиона 650 тысяч рублей», – сказал он.

Мэр уточнил сроки сдачи объекта, Константин Тарба доложил, что в течение двух недель работы по замене кровли будут выполнены.

Администрация Сухума в ближайшее время приступит к ремонту кровли дома по Званба, 22, а также двух домов по улице Эшба, на которых параллельно будет проводиться монтаж новой кровли.