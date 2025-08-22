 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУУМЕ НАЧАТЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Новости Пятница, 22 августа 2025 18:23
Оцените материал
(0 голосов)
В СУУМЕ НАЧАТЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе инспекционной поездки по городу глава Администрации Сухума Тимур Агрба осмотрел ход ремонтных работ по обновлению кровли многоквартирных домов в столице.

МУП «Горстройпроет» приступил к замене обветшалой крыши дома по улице Воронова, 73. Как рассказал замглавы Константин Тарба, мэрия отреагировала на многократные обращения жителей, и глава столицы дал распоряжения соответствующим службам.

«Была составлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу. В данное время проводятся работы по демонтажу старой кровли. Площадь кровли 500 квадратных метров. Проектная стоимость работ 2 миллиона 650 тысяч рублей», – сказал он.

Мэр уточнил сроки сдачи объекта, Константин Тарба доложил, что в течение двух недель работы по замене кровли будут выполнены.

Администрация Сухума в ближайшее время приступит к ремонту кровли дома по Званба, 22, а также двух домов по улице Эшба, на которых параллельно будет проводиться монтаж новой кровли.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 18:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА НОВАКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ В СУХУМ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САМАРЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.