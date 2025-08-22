В СУХУМ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САМАРЫ
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба принял официальную делегацию из Самары, находящуюся в Сухуме с визитом. Мэр столицы тепло приветствовал гостей, отметив, что подписанное в День города Сухум 5 июля Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между администрацией города Сухум и администрацией городского округа Самара способствует развитию двусторонних взаимоотношений.
Культура, образование, спорт – ключевые направления, которые самарская делегация готова обсуждать с сухумскими коллегами.
«Ряд договоренностей уже достигнут, впереди плодотворная и интересная работа по их практической реализации», – отметила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.
В завершение встречи Тимура Агрба пригласили на празднование Дня города Самары, который традиционно отмечается 14 сентября. Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обменялись памятными подарками.
В совещании приняли участие заместитель главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба, курирующий работу выше названных направлений и руководители профильных управлений.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- МВД: ДОСТУП К ОБЩЕСТВЕННЫМ ПЛЯЖАМ АБХАЗИИ БЕСПЛАТНЫЙ
- 24 АВГУСТА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ В.Г. АРДЗИНБА
- БОЛЕЕ 450 ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРЕНО ОПЕРШТАБОМ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
- В СУУМЕ НАЧАТЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
- ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ АЛЕКСАНДРА НОВАКА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ