В СУХУМ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САМАРЫ

Новости Пятница, 22 августа 2025 18:27
В СУХУМ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САМАРЫ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба принял официальную делегацию из Самары, находящуюся в Сухуме с визитом. Мэр столицы тепло приветствовал гостей, отметив, что подписанное в День города Сухум 5 июля Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между администрацией города Сухум и администрацией городского округа Самара способствует развитию двусторонних взаимоотношений.

Культура, образование, спорт – ключевые направления, которые самарская делегация готова обсуждать с сухумскими коллегами.

«Ряд договоренностей уже достигнут, впереди плодотворная и интересная работа по их практической реализации», – отметила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.

В завершение встречи Тимура Агрба пригласили на празднование Дня города Самары, который традиционно отмечается 14 сентября. Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обменялись памятными подарками.

В совещании приняли участие заместитель главы Администрации города Сухум Астамур Ашуба, курирующий работу выше названных направлений и руководители профильных управлений.

Об этом сообщает сайт столицы.

