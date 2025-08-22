В СУХУМ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ САМАРЫ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Тимур Агрба принял официальную делегацию из Самары, находящуюся в Сухуме с визитом. Мэр столицы тепло приветствовал гостей, отметив, что подписанное в День города Сухум 5 июля Соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между администрацией города Сухум и администрацией городского округа Самара способствует развитию двусторонних взаимоотношений.