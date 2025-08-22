 

БОЛЕЕ 450 ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРЕНО ОПЕРШТАБОМ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Пятница, 22 августа 2025
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В рамках исполнения Распоряжения президента Абхазии Бадры Гунба, в Сухуме продолжил свою работу штаб по борьбе с незаконным присоединением к электрическим сетям. В рабочую группу входят специалисты муниципальных управ, «СУЭС», «Энергосбыта», Госстандарта, УВД по городу Сухум, прокуратуры.

С 17 июля по 15 августа, созданные при столичной мэрии рабочие группы провели ряд проверок: в Новом районе, в районе Маяка, а также Старого поселка. Всего проинспектировано более 450 объектов.

«Мы тщательно проверяем все подозрительные объекты, как заброшенные здания, так и жилые помещения. Зачастую мы сталкиваемся с противостоянием граждан, однако, во главу угла мы ставим энергетическую безопасность. Основное внимание мы уделяем несоблюдению технических условий при подключении к электрическим сетям, а также фактам незаконного подключения. Продолжается работа по выявлению действующих аппаратов по добыче криптовалют. Все эти нарушения предусматривают за собой определенную ответственность. Обращаю внимание наших граждан, что незаконное подключение к электрическим сетям не только является нарушением, но и представляет риск для вашей собственной жизни, так как может стать причиной возникновения замыканий и пожаров», – отметил в ходе совещания руководитель штаба, заместитель главы Администрации Сухума Инал Авидзба.

Он поручил профильным структурам вести разъяснительную работу с населением и информировать граждан об административной ответственности за незаконное присоединение к сетям.

Работа по данным направлениям продолжается.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 18:53

