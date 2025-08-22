24 АВГУСТА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ В.Г. АРДЗИНБА
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В воскресенье, 24 августа, будет перекрыто движение по улице Ардзинба – участок пересечения улиц Леона – Ардзинба в связи с укладкой асфальтного покрытия, искусственной неровности и пешеходного перехода.
«Связана данная мера с подготовкой к школьному сезону, к 1 сентября. Дорога будет закрыта ориентировочно на полдня. Просьба ко всем автомобилистам выбирать объездные пути. Объезд будет через улицу Гулиа», – сказал директор Департамента организации безопасности дорожного движения Администрации Сухума Тимур Абгадж.
Об этом сообщает сайт столицы.
