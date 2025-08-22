 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

24 АВГУСТА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ В.Г. АРДЗИНБА

Новости Пятница, 22 августа 2025 18:54
Оцените материал
(0 голосов)
24 АВГУСТА БУДЕТ ПЕРЕКРЫТО ДВИЖЕНИЕ НА ЧАСТИ УЛИЦЫ В.Г. АРДЗИНБА

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В воскресенье, 24 августа, будет перекрыто движение по улице Ардзинба – участок пересечения улиц Леона – Ардзинба в связи с укладкой асфальтного покрытия, искусственной неровности и пешеходного перехода.

«Связана данная мера с подготовкой к школьному сезону, к 1 сентября. Дорога будет закрыта ориентировочно на полдня. Просьба ко всем автомобилистам выбирать объездные пути. Объезд будет через улицу Гулиа», – сказал директор Департамента организации безопасности дорожного движения Администрации Сухума Тимур Абгадж.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 18:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БОЛЕЕ 450 ОБЪЕКТОВ ПРОВЕРЕНО ОПЕРШТАБОМ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ МВД: ДОСТУП К ОБЩЕСТВЕННЫМ ПЛЯЖАМ АБХАЗИИ БЕСПЛАТНЫЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.