МВД: ДОСТУП К ОБЩЕСТВЕННЫМ ПЛЯЖАМ АБХАЗИИ БЕСПЛАТНЫЙ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ . Министерство внутренних дел Республики Абхазия обращает внимание граждан и гостей страны на то, что пляжи являются общедоступными территориями. Органы внутренних дел круглосуточно мониторят ситуацию в общественных местах, обеспечивая правопорядок и безопасность посетителей курортных зон.

Посещение пляжей на территории Абхазии осуществляется на безвозмездной основе. Оплата может взиматься исключительно за добровольное использование дополнительного сервиса, а именно – аренду пляжного инвентаря (шезлонги, зонты и иные предметы).

Как пояснил начальник отделения участковых уполномоченных Гудаутского районного отдела внутренних дел Денис Джикирба, сотрудниками милиции регулярно проводят проверки разрешительных документов на объекты, размещаемые на административных территориях, которые оказывают услуги гражданам, в том числе в пляжных зонах.

Каждый посетитель имеет право беспрепятственно находиться и отдыхать на любом участке берега.

В частности, сотрудниками милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по Гудаутскому району проведена проверка информации о якобы взимания платы за посещение Гудаутского пляжа.

Любые действия, направленные на ограничение доступа к пляжам или взимание платы за проход/размещение на общедоступной территории, являются неправомерными и будут пресекаться в соответствии с законом.

В случае выявления фактов нарушения указанных положений, Министерство внутренних дел Республики Абхазия просит сообщать об этом по телефону доверия: +7 (940 )920-20-95.

Об этом сообщает сайт МВД.