БЕЗАКЦИЗНУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии провели осмотр лобби-бара отеля «Garden Resort Gagra», который расположен по адресу: г. Гагра, проспект В. Ардзинба. Отель принадлежит ООО «Напра-Холидей», генеральный директор гражданин Шамба Г.Р., 1981 года рождения проживающий в Гудауте.