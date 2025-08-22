 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

БЕЗАКЦИЗНУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Новости Пятница, 22 августа 2025 19:34
БЕЗАКЦИЗНУЮ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ИЗЪЯЛИ В ГАГРЕ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии провели осмотр лобби-бара отеля «Garden Resort Gagra», который расположен по адресу: г. Гагра, проспект В. Ардзинба. Отель принадлежит ООО «Напра-Холидей», генеральный директор гражданин Шамба Г.Р., 1981 года рождения проживающий в Гудауте.

В ходе осмотра была обнаружена алкогольная продукция без марок акцизного сбора РА, в том числе с белой маркировкой «Only for Duty free», общим количеством 23 бутылки, без товарно-сопроводительных документов.

Согласно данным Управления таможенной статистики и анализа ГТК общая рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составляет 55 084 рубля.

Алкогольная продукция изъята, материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 20:28

