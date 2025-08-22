ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ . В Гагрском районе проведен масштабный рейд с целью обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Абхазия и исполнения миграционного законодательства, а также по выявлению иностранных граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в виде пассажирских перевозок – в частности, услуг такси.

Проверочные мероприятия осуществили совместно подразделения участковых уполномоченных милиции общественной безопасности управления внутренних дел по Гагрскому району, сотрудники Гагрского районного отдела Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы.

В ходе проведения профилактических мероприятий для установления личности и правообладающих документов в управление внутренних дел по Гагрскому району было доставлено 90 иностранных граждан. В результате проверки выявлено 46 административных правонарушителей.

В частности, за нарушение ч. 1 ст. 172 прим. 4 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, а именно – нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Республику Абхазия либо режима пребывания (проживания) в Республике Абхазия, составлено 32 административных протокола, 9 из которых направлены в Гагрский районный суд с административным выдворением за пределы Республики Абхазия в виду длительного пребывания на территории Республики в нарушении режима пребывания.

За осуществление трудовой деятельности в Республике Абхазия, не соответствующей выданному разрешению или патенту, к административной ответственности привлечены 7 иностранных граждан.

Так же, в результате проведенных мероприятий выявлено 7 фактов незаконной предпринимательской деятельности, а именно – осуществление иностранными гражданами перевозки пассажиров без специального разрешения (лицензии). Автомобили нелегальных «таксистов» поставлены на штрафстоянку управления внутренних дел по Гагрскому району, в отношении нарушителей применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 154 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях.

Системные проверки с целью обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории республики Абхазия и исполнения миграционного законодательства будут продолжаться.

Об этом сообщает сайт МВД.