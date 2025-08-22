 

июня 24 2024

В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АБХАЗИИ И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 22 августа 2025 19:57
В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АБХАЗИИ И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Председатель Конституционного суда Республики Абхазия Диана Пилия по приглашению ректора Юго-Осетинского государственного университета им А.А. Тибилова Вадима Тедеева с рабочим визитом находится в Южной Осетии. В рамках визита планируется обсуждение реализации пунктов Меморандума, подписанного в ноябре 2024 года в Сухуме.

В ноябре 2024 года Конституционный суд Абхазии, Институт экономики и права Академии наук Абхазии и Юго-Осетинский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве, который заложил основу для дальнейшего академического и практического взаимодействия.

На предстоящей встрече планируется детальное обсуждение ключевых аспектов дальнейшего сотрудничества, включая перспективы совместных научных исследований, образовательных программ и обмена опытом в области конституционного права.

В состав абхазской делегации входит директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия.

Важным событием рабочей поездки станет подписание документа «Меморандума о сотрудничестве» между Конституционным судом Республики Абхазия и Верховным судом Республики Южная Осетия.

«Этот документ станет важным шагом в укреплении юридических связей и углублении правового взаимодействия между двумя братскими странами», – отметила Пилия.

Основной целью меморандума является создание устойчивой правовой и научной базы для сотрудничества, которая включает обмен передовым практическим опытом в вопросах конституционного правосудия, а также проведение совместных научных исследований, реализацию программ и проектов, а также обмен теоретическими знаниями. Документ предусматривает меры по правовому обогащению, повышению квалификации сотрудников аппаратов судов и углублению взаимопонимания между сторонами.

