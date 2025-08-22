В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АБХАЗИИ И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Председатель Конституционного суда Республики Абхазия Диана Пилия по приглашению ректора Юго-Осетинского государственного университета им А.А. Тибилова Вадима Тедеева с рабочим визитом находится в Южной Осетии. В рамках визита планируется обсуждение реализации пунктов Меморандума, подписанного в ноябре 2024 года в Сухуме.
В ноябре 2024 года Конституционный суд Абхазии, Институт экономики и права Академии наук Абхазии и Юго-Осетинский государственный университет подписали меморандум о сотрудничестве, который заложил основу для дальнейшего академического и практического взаимодействия.
На предстоящей встрече планируется детальное обсуждение ключевых аспектов дальнейшего сотрудничества, включая перспективы совместных научных исследований, образовательных программ и обмена опытом в области конституционного права.
В состав абхазской делегации входит директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Фатима Камкия.
Важным событием рабочей поездки станет подписание документа «Меморандума о сотрудничестве» между Конституционным судом Республики Абхазия и Верховным судом Республики Южная Осетия.
«Этот документ станет важным шагом в укреплении юридических связей и углублении правового взаимодействия между двумя братскими странами», – отметила Пилия.
Основной целью меморандума является создание устойчивой правовой и научной базы для сотрудничества, которая включает обмен передовым практическим опытом в вопросах конституционного правосудия, а также проведение совместных научных исследований, реализацию программ и проектов, а также обмен теоретическими знаниями. Документ предусматривает меры по правовому обогащению, повышению квалификации сотрудников аппаратов судов и углублению взаимопонимания между сторонами.
Последнее от Super User
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ
- ТАРАЩ ХАГБА: МЕДИАЛИГА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
- ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ С АБХАЗИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ
- В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН
- НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»