НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ . Министерством туризма Республики Абхазия издан приказ о проведении внеплановой выездной проверки подведомственной организации – РУП «Национальная туристическая компания «Турист»». Основанием для проверки стали факты срыва экскурсионных программ и групповых нарушений трудовой дисциплины водителями автотранспортной базы предприятия.

Для объективного и всестороннего изучения ситуации создана комиссия под руководством замминистра туризма Дмитрия Зантария с участием руководителей профильных подразделений министерства.

Проверка проводится по следующим направлениям:

– соблюдение режима труда и отдыха водителей;

– правильность оформления путевой и транспортной документации;

– выполнение графиков движения и маршрутов перевозок;

– техническое состояние и безопасность транспортных средств;

– нормы расхода горюче-смазочных материалов;

– качество взаимодействия персонала с туристами.

На период проведения служебного расследования директор РУП «Национальная туристическая компания «Турист»» Р. Л. Кокоскерия отстранён от исполнения должностных обязанностей.

Временно исполняющей обязанности назначена главный бухгалтер предприятия Галина Хашиг.

Итоговый акт проверки с выводами и предложениями будет представлен министру туризма до 27 августа 2025 года.