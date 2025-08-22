 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»

Новости Пятница, 22 августа 2025 20:00
Оцените материал
(0 голосов)
НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Министерством туризма Республики Абхазия издан приказ о проведении внеплановой выездной проверки подведомственной организации – РУП «Национальная туристическая компания «Турист»». Основанием для проверки стали факты срыва экскурсионных программ и групповых нарушений трудовой дисциплины водителями автотранспортной базы предприятия.

Для объективного и всестороннего изучения ситуации создана комиссия под руководством замминистра туризма Дмитрия Зантария с участием руководителей профильных подразделений министерства.

Проверка проводится по следующим направлениям:

– соблюдение режима труда и отдыха водителей;

– правильность оформления путевой и транспортной документации;

– выполнение графиков движения и маршрутов перевозок;

– техническое состояние и безопасность транспортных средств;

– нормы расхода горюче-смазочных материалов;

– качество взаимодействия персонала с туристами.

На период проведения служебного расследования директор РУП «Национальная туристическая компания «Турист»» Р. Л. Кокоскерия отстранён от исполнения должностных обязанностей.

Временно исполняющей обязанности назначена главный бухгалтер предприятия Галина Хашиг.

Итоговый акт проверки с выводами и предложениями будет представлен министру туризма до 27 августа 2025 года.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 20:03

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АБХАЗИИ И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.