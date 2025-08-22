НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Министерством туризма Республики Абхазия издан приказ о проведении внеплановой выездной проверки подведомственной организации – РУП «Национальная туристическая компания «Турист»». Основанием для проверки стали факты срыва экскурсионных программ и групповых нарушений трудовой дисциплины водителями автотранспортной базы предприятия.
Для объективного и всестороннего изучения ситуации создана комиссия под руководством замминистра туризма Дмитрия Зантария с участием руководителей профильных подразделений министерства.
Проверка проводится по следующим направлениям:
– соблюдение режима труда и отдыха водителей;
– правильность оформления путевой и транспортной документации;
– выполнение графиков движения и маршрутов перевозок;
– техническое состояние и безопасность транспортных средств;
– нормы расхода горюче-смазочных материалов;
– качество взаимодействия персонала с туристами.
На период проведения служебного расследования директор РУП «Национальная туристическая компания «Турист»» Р. Л. Кокоскерия отстранён от исполнения должностных обязанностей.
Временно исполняющей обязанности назначена главный бухгалтер предприятия Галина Хашиг.
Итоговый акт проверки с выводами и предложениями будет представлен министру туризма до 27 августа 2025 года.
