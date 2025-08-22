В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Столица Абхазии запустила совместный проект с Нижним Новгородом по установке художественной подсветки городских объектов. Инициатива включает масштабное благоустройство территории: прокладку дорожек, установку бордюров, монтаж освещения и озеленение.
Более 2,5 тысячи горожан приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для освещения. В ближайшее время световой декор появится на шести деревьях набережной.
В дальнейшем планируется подсветить основные архитектурные доминанты города, включая колоннаду, крепостные сооружения и здание администрации, что создаст уникальный вечерний облик Сухума.
Последнее от Super User
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ
- ТАРАЩ ХАГБА: МЕДИАЛИГА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
- ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ С АБХАЗИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ
- НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»
- В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АБХАЗИИ И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ