ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН

Новости Пятница, 22 августа 2025 20:03
В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Столица Абхазии запустила совместный проект с Нижним Новгородом по установке художественной подсветки городских объектов. Инициатива включает масштабное благоустройство территории: прокладку дорожек, установку бордюров, монтаж освещения и озеленение.

Более 2,5 тысячи горожан приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для освещения. В ближайшее время световой декор появится на шести деревьях набережной.

В дальнейшем планируется подсветить основные архитектурные доминанты города, включая колоннаду, крепостные сооружения и здание администрации, что создаст уникальный вечерний облик Сухума.

