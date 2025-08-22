ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ С АБХАЗИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Туроператорам, которые работают с Абхазией, Беларусью и Южной Осетией, предоставят льготы, сообщили «Известия». Замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева сказала «СенатИнформ», что это будет способствовать росту турпотока россиян в эти страны.
Туристическим компаниям, работающим с указанными странами, снизят размер финансового обеспечения ответственности до 500 тыс. рублей. У других туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, эта сумма может достигать десятки миллионов.
В Минэкономразвития отметили, что льгота поможет развивать новые маршруты, сделать отдых в Абхазии, Беларуси и Южной Осетии более доступным. При этом в отрасли надеются на расширение списка стран, работа с которыми даёт право на снижение суммы финансового обеспечения.
По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, эти меры направлены на расширение туристического потока в дружественные государства.
«Предоставляя льготы туроператорам, мы поддержим развитие туризма в указанных странах. У россиян есть интерес к этим направлениям», – сказала Алтабаева.
Нужно ли расширять льготы за работу с другими дружественными государствами – предмет для дальнейшего обсуждения, считает парламентарий. Прежде всего следует оценить, не приведёт ли это к выпадающим доходам бюджета.
Последнее от Super User
- ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ
- ТАРАЩ ХАГБА: МЕДИАЛИГА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
- В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН
- НАЧАТА ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУП «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТУРИСТ»
- В ЦХИНВАЛЕ ПОДПИШУТ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ АБХАЗИИ И ВЕРХОВНЫМ СУДОМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ