ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ С АБХАЗИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ . Туроператорам, которые работают с Абхазией, Беларусью и Южной Осетией, предоставят льготы, сообщили «Известия». Замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева сказала «СенатИнформ», что это будет способствовать росту турпотока россиян в эти страны.

Туристическим компаниям, работающим с указанными странами, снизят размер финансового обеспечения ответственности до 500 тыс. рублей. У других туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, эта сумма может достигать десятки миллионов.

В Минэкономразвития отметили, что льгота поможет развивать новые маршруты, сделать отдых в Абхазии, Беларуси и Южной Осетии более доступным. При этом в отрасли надеются на расширение списка стран, работа с которыми даёт право на снижение суммы финансового обеспечения.

По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, эти меры направлены на расширение туристического потока в дружественные государства.

«Предоставляя льготы туроператорам, мы поддержим развитие туризма в указанных странах. У россиян есть интерес к этим направлениям», – сказала Алтабаева.

Нужно ли расширять льготы за работу с другими дружественными государствами – предмет для дальнейшего обсуждения, считает парламентарий. Прежде всего следует оценить, не приведёт ли это к выпадающим доходам бюджета.