 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ С АБХАЗИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

Новости Пятница, 22 августа 2025 20:05
Оцените материал
(0 голосов)
ТУРОПЕРАТОРЫ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ ЗА РАБОТУ С АБХАЗИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Туроператорам, которые работают с Абхазией, Беларусью и Южной Осетией, предоставят льготы, сообщили «Известия». Замглавы Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева сказала «СенатИнформ», что это будет способствовать росту турпотока россиян в эти страны.

Туристическим компаниям, работающим с указанными странами, снизят размер финансового обеспечения ответственности до 500 тыс. рублей. У других туроператоров, которые занимаются выездным туризмом, эта сумма может достигать десятки миллионов.

В Минэкономразвития отметили, что льгота поможет развивать новые маршруты, сделать отдых в Абхазии, Беларуси и Южной Осетии более доступным. При этом в отрасли надеются на расширение списка стран, работа с которыми даёт право на снижение суммы финансового обеспечения.

По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, эти меры направлены на расширение туристического потока в дружественные государства.

«Предоставляя льготы туроператорам, мы поддержим развитие туризма в указанных странах. У россиян есть интерес к этим направлениям», – сказала Алтабаева.

Нужно ли расширять льготы за работу с другими дружественными государствами – предмет для дальнейшего обсуждения, считает парламентарий. Прежде всего следует оценить, не приведёт ли это к выпадающим доходам бюджета.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 20:09

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ И БЛАГОУСТРАИВАЮТ НОВЫЙ РАЙОН ТАРАЩ ХАГБА: МЕДИАЛИГА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ФУТБОЛИСТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.