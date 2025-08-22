ТАРАЩ ХАГБА: МЕДИАЛИГА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. Участие абхазской команды в Медиалиге является значимым шагом вперед для развития футбола в Республике Абхазия. Об этом заявил вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.
«Медиалига не только открывает нашим футболистам новые перспективы для профессионального роста и конкуренции, но и позволяет продемонстрировать миру потенциал и стремление Абхазии. Для нас это большая честь и возможность заявить о себе на высоком уровне», – отметил Хагба.
Он также выразил благодарность Президенту Республики Абхазия Бадре Гунба и первому заместителю руководителя Администрации президента России Сергею Кириенко за неизменную поддержку и предоставленную возможность участия.
Турнир дивизиона Кубка Медиалиги – 2025 стартует 29 августа.
Футбольный клуб «Апсны» проведет свой первый матч против московского «Чертаново» 30 августа в Сухуме.
Super User
