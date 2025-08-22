 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ

Новости Пятница, 22 августа 2025 20:20
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. ​В Национальном центре «Россия» в Москве стартовало рабочее совещание «Ключевые векторы и задачи на 2025-2026 учебный год». Оно посвящено развитию молодёжной политики и воспитательной работы в вузах. Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В нём принимают участие более 600 проректоров и сотрудников российских университетов.

​По приглашению организаторов, Абхазский государственный университет также участвует в совещании. Его представляет заместитель проректора по молодёжной политике Юрий Трувалёв.

​В ходе совещания обсуждаются актуальные вопросы, определяются приоритетные направления и представляются новые инициативы.

​Участие АГУ в этом мероприятии подчёркивает значимость международного сотрудничества в сфере образования, а также стремление университета развивать молодёжную политику и укреплять связи с российскими партнёрами.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 22 августа 2025 20:23

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАРАЩ ХАГБА: МЕДИАЛИГА ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ АБХАЗСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.