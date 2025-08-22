ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ

Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ . ​В Национальном центре «Россия» в Москве стартовало рабочее совещание «Ключевые векторы и задачи на 2025-2026 учебный год». Оно посвящено развитию молодёжной политики и воспитательной работы в вузах. Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В нём принимают участие более 600 проректоров и сотрудников российских университетов.

​​По приглашению организаторов, Абхазский государственный университет также участвует в совещании. Его представляет заместитель проректора по молодёжной политике Юрий Трувалёв.

​В ходе совещания обсуждаются актуальные вопросы, определяются приоритетные направления и представляются новые инициативы.

​Участие АГУ в этом мероприятии подчёркивает значимость международного сотрудничества в сфере образования, а также стремление университета развивать молодёжную политику и укреплять связи с российскими партнёрами.