ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГУ УЧАСТВУЕТ В СОВЕЩАНИИ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВУЗАХ
Сухум. 22 августа 2025. Абхазия-Информ. В Национальном центре «Россия» в Москве стартовало рабочее совещание «Ключевые векторы и задачи на 2025-2026 учебный год». Оно посвящено развитию молодёжной политики и воспитательной работы в вузах. Мероприятие организовано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. В нём принимают участие более 600 проректоров и сотрудников российских университетов.
По приглашению организаторов, Абхазский государственный университет также участвует в совещании. Его представляет заместитель проректора по молодёжной политике Юрий Трувалёв.
В ходе совещания обсуждаются актуальные вопросы, определяются приоритетные направления и представляются новые инициативы.
Участие АГУ в этом мероприятии подчёркивает значимость международного сотрудничества в сфере образования, а также стремление университета развивать молодёжную политику и укреплять связи с российскими партнёрами.
