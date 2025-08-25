 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Новости Понедельник, 25 августа 2025 19:16
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ДЕНЬ ПРИЗНАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. ​ План мероприятий на 26 августа, приуроченных к Дню признания Республики Абхазия Российской Федерацией:

10:00 в Парке Славы в Сухуме состоится церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

11:30 – возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера.

12:30 – возложение к мемориалу второго президента Абхазии Сергея Багапша в селе Джгярда.

20:00 – праздничный концерт, посвященный Дню международного признания Республики Абхазия с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады (площадь Абхазского драмтеатра).

