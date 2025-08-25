 

Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЮРИЯ ЛОГУА

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ.
ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЮРИЯ ЛОГУА

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. ​ В Очамчыре завершился Открытый республиканский детско-юношеский турнир по футболу, посвящённый памяти заслуженного тренера Абхазии Юрия Логуа.

Кубок победителей завоевала команда «Ерцаху» (ДЮСШ Очамчыры) под руководством заслуженного тренера Рамина Киута.

Глава администрации Очамчырского района Алхас Кация лично вручил победителям медали и кубок.

Серебряным призёром стала команда «Динамо» из Сухума, тренируемая Шалвой Ашхацава.

Бронзовые награды достались команде «Девятка» из Агудзеры, тренеруемой Ираклием Какубава.

Администрация Очамчырского района приняла решение сделать Открытый республиканский детско-юношеский турнир по футболу, посвящённый памяти заслуженного тренера РА Юрия Логуа – ежегодным.

