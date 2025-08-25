ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УЧРЕДИТЬ «КОМАНДУ АБХАЗИИ»

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ . ​ По поручению президента Абхазии Бадры Гунба Администрацией главы государства учреждена автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии». Стратегическая цель организации – создание условий для всестороннего развития и самореализации граждан Республики Абхазия, способствующих развитию и укреплению человеческого капитала, и процветанию страны, содействию в организации конкурсов и реализации проектов, созданных финалистами и победителями конкурса «Команда Абхазии».

Руководитель Администрации президента Беслан Эшба встретился с финалистами и победителями конкурса управленцев «Команда Абхазии» в ходе которой проинформировал, что по поручению главы государства создана АНО «Команда Абхазия».

«АНО «Команда Абхазия» станет ключевым драйвером позитивных изменений, объединяющим различные инициативы и ресурсы для достижения общей цели - устойчивого развития и процветания Республики Абхазия. Гибкость организации позволит оперативно реагировать на меняющиеся условия и потребности общества, что особенно важно в контексте динамично развивающейся ситуации в мире», – сазал Беслан Эшба.

Председателем Наблюдательного совета АНО «Команда Абхазии» является президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

Генеральным директором организации назначен Георгий Габуния.