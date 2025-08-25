 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЗВИЛКИ

Новости Понедельник, 25 августа 2025 19:48
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЗВИЛКИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. Администрация столицы ведет работы по благоустройству развилки на выезде с улицы Беигуа на улицу Дзидзария. Директор Департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж рассказал, что проблема с нерегулируемым выездом с улицы Беигуа и отсутствием пешеходного перехода на данном участке решена.

«Хаотичный выезд был на данном светофоре. Машины выезжали по три-четыре ряда, создавая затор. Мы разделили движение по полосам, сделали пешеходный проход для тех, кто идет с вокзала в сторону города, оборудовали пандусом тротуарную дорожку. Также транспортные средства, которые выезжают с Беигуа, могут аккуратно выезжать на главную республиканскую дорогу. Островки безопасности из бетона предусмотрены, но пока ограничились временными столбиками», – сказал Тимур Абгадж.

Он поделился наблюдениями нескольких дней с момента прокладки дорожки.

«Очень востребована пешеходная дорожка, много проходящих. И очень много благодарят нас, говорят, что наконец-то понимаем, куда идти пешеходам. Еще убрали стоянку строительной техники, машины большегрузные, трактора хаотично парковались», – пояснил Абгадж.

«Эту работу надо продолжить до пешеходного перехода. В 2026 году мы запланировали капитальный ремонт всех подземных переходов в Сухуме. Думаю, они будут пользоваться спросом. Поэтому эту работу надо продолжить», сказал глава Администрации столицы Тимур Агрба, во время проверки проводимых работ.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 25 августа 2025 19:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ УЧРЕДИТЬ «КОМАНДУ АБХАЗИИ» ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ БУДЕТ УДЕЛЯТЬСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.