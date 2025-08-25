В СУХУМЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЗВИЛКИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ . Администрация столицы ведет работы по благоустройству развилки на выезде с улицы Беигуа на улицу Дзидзария. Директор Департамента организации безопасности дорожного движения Тимур Абгадж рассказал, что проблема с нерегулируемым выездом с улицы Беигуа и отсутствием пешеходного перехода на данном участке решена.

«Хаотичный выезд был на данном светофоре. Машины выезжали по три-четыре ряда, создавая затор. Мы разделили движение по полосам, сделали пешеходный проход для тех, кто идет с вокзала в сторону города, оборудовали пандусом тротуарную дорожку. Также транспортные средства, которые выезжают с Беигуа, могут аккуратно выезжать на главную республиканскую дорогу. Островки безопасности из бетона предусмотрены, но пока ограничились временными столбиками», – сказал Тимур Абгадж.

Он поделился наблюдениями нескольких дней с момента прокладки дорожки.

«Очень востребована пешеходная дорожка, много проходящих. И очень много благодарят нас, говорят, что наконец-то понимаем, куда идти пешеходам. Еще убрали стоянку строительной техники, машины большегрузные, трактора хаотично парковались», – пояснил Абгадж.

«Эту работу надо продолжить до пешеходного перехода. В 2026 году мы запланировали капитальный ремонт всех подземных переходов в Сухуме. Думаю, они будут пользоваться спросом. Поэтому эту работу надо продолжить», – сказал глава Администрации столицы Тимур Агрба, во время проверки проводимых работ.