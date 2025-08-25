ОЗЕЛЕНЕНИЮ СТОЛИЦЫ БУДЕТ УДЕЛЯТЬСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ . Продолжаются работы по благоустройству тротуарных зон по улице Пушкина – на отрезке между проспектом Аиааира и улицей Лакоба. Следующим этапом планируется благоустройство тротуара между улицами Ардзинба и Гулиа (до Ботанического сада). Таким образом, все тротуарные зоны по улице Пушкина будут благоустроены.

Глава Администрации Сухума Тимур Агрба выразил сожаление по поводу вырубки гималайских кедров, назвав меру вынужденной, и сообщил, что в следующем году в столице будет высажено до 500 деревьев.

«К сожалению, пришлось удалить три гималайских кедра, которые по заключению экологов были в аварийном состоянии, представляли угрозу пешеходам, а корневая система разрушала инфраструктуру, проросла под фундамент школы, что представляло крайнюю опасность для учащихся школы. Это была вынужденная мера. На этой улице много деревьев, которые в аварийном состоянии, взамен каждого удаленного дерева будут высажены новые. Более того, в 2026 году уже планируем высадку более 500 новых деревьев. И каждый год будем продолжать озеленение города в больших масштабах», – сказал Тимур Агрба.

Главный архитектор Сухума Бислан Багателия подчеркнул, что мэрия придерживается концепции «безопасный город», «город для пешеходов» и на примере развилки проспект Аиааира-улица Пушкина пересматривается пешеходно-тротуарная инфраструктура.

Работы по благоустройству тротуарной зоны на улице Пушкина ведутся за счет средств сухумских предпринимателей.

Мэрия выражает благодарность бизнесменам за меценатство.