 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ В 11 СТРАНАХ МИРА

Новости Вторник, 26 августа 2025 07:13
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ В 11 СТРАНАХ МИРА

Сухум. 26 августа 2025. Абхазия-Информ. Россотрудничество и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ) запускают международный образовательный проект под названием «Российская инженерная школа», который стартует в 11 странах. Об этом сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в ТАСС.

В течение последней трети 2025 года, с 25 августа по 25 декабря, 14 преподавателей подготовленных в России в 14 центрах дополнительного образования Россотрудничества в 11 странах с помощью 28 тьюторов – граждан этих стран – будут вести курс робототехники для студентов и школьников всех возрастов.

В курс войдут три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки, профориентационные мероприятия. Преподаватели отобраны из числа молодых кандидатов наук и даже студентов выпускного года магистратуры ведущих инженерных вузов.

Оператором проекта является МГРИ, а подготовка преподавателей прошла на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах.

География проекта представлена такими странами, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Замбия, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Танзания и Эфиопия. В этих странах будут охвачены разными формами занятий около 3 900 студентов и школьников. В дальнейшем планируется масштабировать проект на максимальное число стран и дисциплин.

«Мы считаем, что это тот актуальный проект, который будет интересен именно зарубежной аудитории. В России в настоящее время активно обсуждается и реализуется множество инициатив, направленных на создание технологического суверенитета. Мы накопили значительный опыт и практики внутри страны. Мы хотим, чтобы иностранная молодежь также имела возможность ознакомиться с этими проектами, что, в свою очередь, будет стимулировать их интерес к сотрудничеству с Россией. Этот инструмент может быть эффективным в продвижении русского языка», – рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По материалам ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/24814129

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 26 августа 2025 07:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГАЛЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.