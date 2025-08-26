РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ В 11 СТРАНАХ МИРА

Сухум. 26 августа 2025. Абхазия-Информ . Россотрудничество и Российский государственный геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе (МГРИ) запускают международный образовательный проект под названием «Российская инженерная школа», который стартует в 11 странах. Об этом сообщили организаторы проекта на пресс-конференции в ТАСС.

В течение последней трети 2025 года, с 25 августа по 25 декабря, 14 преподавателей подготовленных в России в 14 центрах дополнительного образования Россотрудничества в 11 странах с помощью 28 тьюторов – граждан этих стран – будут вести курс робототехники для студентов и школьников всех возрастов.

В курс войдут три образовательных трека по робототехнике, а также образовательный интенсив, марафон и фестиваль науки, профориентационные мероприятия. Преподаватели отобраны из числа молодых кандидатов наук и даже студентов выпускного года магистратуры ведущих инженерных вузов.

Оператором проекта является МГРИ, а подготовка преподавателей прошла на базе Дворца пионеров на Воробьевых горах.

География проекта представлена такими странами, как Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Замбия, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Танзания и Эфиопия. В этих странах будут охвачены разными формами занятий около 3 900 студентов и школьников. В дальнейшем планируется масштабировать проект на максимальное число стран и дисциплин.

«Мы считаем, что это тот актуальный проект, который будет интересен именно зарубежной аудитории. В России в настоящее время активно обсуждается и реализуется множество инициатив, направленных на создание технологического суверенитета. Мы накопили значительный опыт и практики внутри страны. Мы хотим, чтобы иностранная молодежь также имела возможность ознакомиться с этими проектами, что, в свою очередь, будет стимулировать их интерес к сотрудничеству с Россией. Этот инструмент может быть эффективным в продвижении русского языка», – рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

По материалам ТАСС: https://tass.ru/obschestvo/24814129