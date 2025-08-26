ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 26 августа 2025. Абхазия-Информ . В Абхазии отмечают значимый государственный праздник – День признания независимости республики. 26 августа 2008 года осталось в истории нашего государства, как день, когда Абхазия наконец-то достигла исторической справедливости.

Абхазия обрела свою независимость в начале 1990-х годов после войны с Грузией (1992-1993), но тогда это не вызвало большого международного отклика, и до середины 2000-х годов Абхазия не была признанным государством. Ситуация кардинально изменилась в августе 2008 года, когда грузинские войска напали на Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали.

После этого конфликта Абхазия и Южная Осетия обратились к России с просьбой о признании их независимости от Грузии.

В начале четвертого часа 26 августа 2008 года президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о подписании Указов о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В интервью одному из центральных телеканалов России глава МИД РФ Лавров сказал: «Мы думали прежде всего о том, чтобы спасти людей».

Услышав такую долгожданную новость – народ собрался на площади Свободы. Сергей Багапш, занимавший тогда пост президента Абхазии, также приехал на площадь поздравить народ.

Обретение независимости, по его словам – это «результат труда всего народа Абхазии».

В День признания независимости в республике чтут память погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Цветы в этот день возложат к могилам первого президента Владислава Ардзинба, с именем которого связывают победу Абхазии в войне с Грузией, а также к могиле второго президента Сергея Багапша, при котором республика получила признание со стороны России, Никарагуа, Венесуэлы и островных государств Вануату, Тувалу и Науру.

По всей республике в этот день проходят торжественные мероприятия и концерты, с участием творческих коллективов и артистов.

26 августа в Абхазии праздничный нерабочий день.

***

Официальные дипотношения с Абхазией и Южной Осетией Россия установила 9 сентября, когда главы МИД обменялись в Москве соответствующими нотами.

17 сентября Россия подписала договоры о дружбе и сотрудничестве с Абхазией и Южной Осетией, что стало важным этапом в становлении государственности новых субъектов международного права.

Москва и сегодня всячески содействует этому процессу, заключая с Сухумом и Цхинвалом целый ряд соглашений в самых различных областях.